IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 256,54 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 256,63 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 255,28 USD. Zuletzt wurden via New York 65.230 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 265,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,58 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 162,65 USD fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 36,60 Prozent wieder erreichen.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,92 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 226,67 USD an.

IBM ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 3,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 17,55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,38 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,70 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

