IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 180,45 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die IBM-Papiere um 11:59 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 180,45 EUR. Bei 180,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.500 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 181,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 0,69 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,20 EUR. Dieser Wert wurde am 10.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,93 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,82 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 3,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 3,60 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 17.381,00 USD gegenüber 16.690,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von IBM wird am 24.04.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 22.04.2025 werfen.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

