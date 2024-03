IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 197,34 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 197,34 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 198,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 197,58 USD. Zuletzt wechselten via New York 156.960 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 198,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,55 USD am 12.05.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,82 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 24.01.2024 vor. Es stand ein EPS von 3,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 3,60 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,14 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von IBM.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,07 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

