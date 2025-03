IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag ohne große Veränderung

IBM im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 248,56 USD.

Die IBM-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 248,56 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 248,56 USD. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 245,95 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 245,95 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.139 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,72 USD. Dieser Kurs wurde am 06.02.2025 erreicht. Gewinne von 6,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 162,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 52,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,92 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 226,67 USD je IBM-Aktie aus.

Am 29.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,55 Mrd. USD im Vergleich zu 17,38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die IBM-Bilanz für Q1 2025 wird am 23.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 29.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,72 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

