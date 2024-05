IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM steigt am Nachmittag

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 169,00 USD nach oben.

Das Papier von IBM konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 169,00 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 169,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.349 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,18 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,86 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,67 Prozent.

Nach 6,63 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,81 USD je IBM-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je IBM-Aktie an.

Am 24.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 14,46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 16.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

