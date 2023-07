IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 132,48 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 132,48 USD zu. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 132,51 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 131,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.425 IBM-Aktien.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 115,55 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 12,78 Prozent Luft nach unten.

Am 19.04.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14.252,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.197,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2023 erfolgen. IBM dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,43 USD fest.

