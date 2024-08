IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Mittwochnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 188,61 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 188,61 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 189,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 188,08 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.365 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,18 USD. Dieser Kurs wurde am 13.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 135,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,79 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

IBM ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,48 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von IBM.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

