IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verzeichnet am Donnerstagmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IBM zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 137,95 EUR zeigte sich die IBM-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die IBM-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 12:02 Uhr bei 137,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 138,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 137,40 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 137,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.571 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,28 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2022. 5,31 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 19.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 16.10.2024.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

