IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

08.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 158,27 USD ab.

Die IBM-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 158,27 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 157,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 158,69 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 145.012 Stück gehandelt. Am 13.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 120,55 USD erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 1,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.752,00 USD – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14.107,00 USD erwirtschaftet hatte. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von IBM. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,52 USD je Aktie in den IBM-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Börse New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus Börse New York: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus

