IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktie von IBM gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 159,01 USD abwärts.

Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 159,01 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 159,01 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 159,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 2.437 IBM-Aktien.

Am 13.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (120,60 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 24,16 Prozent sinken.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent auf 14.752,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.01.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,52 USD fest.

