IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 127,18 EUR. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 127,54 EUR zu. Bei 126,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 3.074 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 12,37 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 104,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,59 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte IBM am 25.01.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 3,35 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 16.690,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.695,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 19.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 16.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,48 USD im Jahr 2023 aus.

