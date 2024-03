IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von IBM hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die IBM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 196,64 USD.

Bei der IBM-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 196,64 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 196,67 USD an. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 195,83 USD. Mit einem Wert von 196,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.071 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2024 auf bis zu 198,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 120,55 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 63,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,82 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je IBM-Aktie an.

Am 24.01.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD erwirtschaftet worden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 22.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,07 USD je Aktie belaufen.

