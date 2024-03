IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Kurs der IBM

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 196,77 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr sprang die IBM-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 196,77 USD zu. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 198,06 USD. Bei 197,81 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wurden via AMEX 3.918 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,06 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Bei einem Wert von 120,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,71 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,63 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,82 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

Am 24.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,60 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.381,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen

Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu