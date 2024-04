Blick auf IBM-Kurs

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Aufwind

08.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 189,50 USD zu.

Das Papier von IBM legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 189,50 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 189,71 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 189,24 USD. Bisher wurden via New York 78.598 IBM-Aktien gekauft oder verkauft. Am 13.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,11 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nachdem im Jahr 2023 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,86 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,50 USD. Am 24.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 3,60 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 17.381,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 16.690,00 USD umgesetzt. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 22.04.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,07 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen Microsoft-Aktie freundlich: Microsoft kommt bei Quanten-Computern voran - "800 Mal besser"

