IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 169,14 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 169,14 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 169,14 USD. Bei 167,92 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 87.942 IBM-Aktien.

Am 13.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,76 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 120,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2023 mit 6,63 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,81 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

IBM ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 16.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,94 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

