IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Mittag an

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die IBM-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 132,90 EUR. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 132,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 132,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.759 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2022 markierte das Papier bei 145,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 9,32 Prozent Luft nach oben. Am 09.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 110,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,39 Prozent auf 15.475,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15.535,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 16.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

