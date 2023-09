IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 147,79 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Bei 148,00 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 147,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 56.555 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,16 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,63 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 115,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 16.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von IBM.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,58 USD je Aktie aus.

