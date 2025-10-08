IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM büßt am Nachmittag ein

IBM im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 290,95 USD abwärts.

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 290,95 USD abwärts. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 289,81 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 294,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132.091 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 301,03 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 42,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,70 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

