IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Freitagvormittag fester

Die Aktie von IBM gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 160,50 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,1 Prozent auf 160,50 USD zu. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 160,60 USD zu. Mit einem Wert von 160,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via AMEX 1.043 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 1,15 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,60 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

IBM veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,81 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 14.752,00 USD gegenüber 14.107,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

