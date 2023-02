IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verliert am Donnerstagmittag

Die IBM-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 125,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 125,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 125,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.330 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 145,14 EUR markierte der Titel am 22.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,64 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 104,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,83 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 25.01.2023 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,35 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.690,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16.695,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 19.04.2023 präsentieren. IBM dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

