IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Das Papier von IBM gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 125,98 EUR abwärts. Bei 125,74 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 125,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 186 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,20 Prozent hinzugewinnen. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 104,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 20,44 Prozent Luft nach unten.

IBM gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 3,35 USD je Aktie vermeldet. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.690,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.695,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.04.2023 veröffentlicht. IBM dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?

CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club & Co.: Das versteht man unter Blue Chip-NFTs

IBM-Aktie an der NYSE in Rot: Auch IBM setzt Stellenabbau um

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com