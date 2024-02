IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

IBM im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 184,50 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die IBM-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 184,50 USD zu. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 184,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 182,00 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 7.548 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 196,40 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Bei 120,60 USD erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 52,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,82 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 24.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,14 Prozent auf 17.381,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.690,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 22.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

