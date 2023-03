IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die IBM-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 128,00 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 128,47 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 128,00 USD. Bei 128,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107.917 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 153,16 USD markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 16,43 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 115,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 25.01.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 3,35 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,03 Prozent auf 16.690,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.695,00 USD gelegen.

Am 19.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. IBM dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

