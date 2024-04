IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 188,18 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 188,18 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 188,11 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 190,53 USD. Zuletzt wurden via New York 68.342 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2024 markierte das Papier bei 199,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 5,85 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,55 USD am 12.05.2023. Mit Abgaben von 35,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,63 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,86 USD belaufen. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.01.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,87 USD, nach 3,60 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,14 Prozent auf 17.381,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.690,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 22.04.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,07 USD je Aktie aus.

