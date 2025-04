IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 219,81 USD abwärts.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 219,81 USD. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 216,71 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 217,12 USD. Bisher wurden via New York 158.811 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,30 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Bei 162,65 USD erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 26,00 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,92 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 29.01.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,59 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,55 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 17,38 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 23.04.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 29.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,70 USD je IBM-Aktie.

