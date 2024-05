IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 166,77 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 166,77 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 166,73 USD. Mit einem Wert von 167,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 69.876 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.03.2024 markierte das Papier bei 199,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,43 Prozent. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,55 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 38,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,81 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.04.2024. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,46 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14,25 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 16.07.2025.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,94 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Wettbewerb mit NVIDIA, Microsoft & Co.: Oracle steigert generative KI-Fähigkeiten

Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

Aufschläge in New York: Dow Jones notiert am Mittwochmittag im Plus