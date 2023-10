IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf IBM-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 141,53 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 141,53 USD. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 141,52 USD ab. Mit einem Wert von 142,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 99.193 IBM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,16 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,22 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (115,55 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 18,36 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 15.475,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15.535,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 16.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,57 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingebracht

Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus