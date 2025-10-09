DAX24.659 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.949 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,87 -0,3%Gold4.008 -0,8%
So entwickelt sich IBM

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

09.10.25 16:09 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 286,36 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
245,00 EUR -5,25 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 286,36 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 286,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 289,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 89.609 Stück.

Am 08.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 301,03 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 4,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 203,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,70 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

IBM veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.10.2025 gerechnet. Am 28.10.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,17 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

