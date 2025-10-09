IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 286,36 USD nach.

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 286,36 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 286,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 289,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 89.609 Stück.

Am 08.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 301,03 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 4,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 203,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,70 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

IBM veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.10.2025 gerechnet. Am 28.10.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,17 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Erste Schätzungen: IBM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IBM-Aktie mit Rekordhoch: Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic treibt den Kurs

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient