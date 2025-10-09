IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit Einbußen
Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 286,36 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 286,36 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 286,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 289,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 89.609 Stück.
Am 08.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 301,03 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 4,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 203,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,70 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.
IBM veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.10.2025 gerechnet. Am 28.10.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,17 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur IBM-Aktie
Erste Schätzungen: IBM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
IBM-Aktie mit Rekordhoch: Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic treibt den Kurs
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient
Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2024
|IBM Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen