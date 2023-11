IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 137,25 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 137,25 EUR. Die IBM-Aktie sank bis auf 136,35 EUR. Bei 136,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 1.361 Stück.

Bei 145,28 EUR erreichte der Titel am 22.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Am 25.10.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,20 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.752,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14.107,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.01.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,52 USD im Jahr 2023 aus.

