IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verliert am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IBM gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 148,01 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 148,01 USD ab. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 147,76 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 149,53 USD. Bisher wurden via AMEX 7.162 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 152,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,60 USD am 12.05.2023. Mit Abgaben von 18,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 25.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.752,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen

Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags schwächer

Aufschläge in New York: Dow Jones am Montagmittag stärker