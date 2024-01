IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 159,90 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 159,90 USD. Bei 159,82 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 160,28 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 92.685 IBM-Aktien.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,30 USD an. 4,01 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 32,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.752,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 14.107,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. IBM dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,52 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

