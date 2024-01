IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,7 Prozent auf 160,00 USD.

Um 22:15 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 160,00 USD ab. Die IBM-Aktie sank bis auf 159,90 USD. Bei 160,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via AMEX 3.925 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 166,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 3,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,60 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 14.752,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.107,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 28.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,52 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

