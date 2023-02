IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteuert sich am Nachmittag

Die IBM-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 125,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 125,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.045 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 145,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 104,60 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 19,81 Prozent Luft nach unten.

Am 25.01.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 3,35 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16.690,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.695,00 USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte IBM am 19.04.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 16.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,48 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

