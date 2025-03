IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Montagnachmittag an Boden

So bewegt sich IBM

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 264,61 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 264,61 USD. Die IBM-Aktie legte bis auf 266,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 261,56 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 465.714 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,30 USD. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,64 Prozent hinzugewinnen. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 62,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,92 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 226,67 USD angegeben.

Am 29.01.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,59 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 17,55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,38 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2025 terminiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

