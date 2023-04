IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel IBM 119,40 EUR

Die IBM-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 129,81 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 129,26 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 129,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 117.689 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,16 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,25 Prozent. Bei 115,55 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,34 Prozent.

Am 25.01.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,60 USD, nach 3,35 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,03 Prozent auf 16.690,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 16.695,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von IBM wird am 19.04.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 16.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,46 USD je IBM-Aktie.

