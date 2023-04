IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel IBM 119,40 EUR

-0,62% Charts

News

Analysen

Um 21:55 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,5 Prozent auf 119,35 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,35 EUR aus. Bei 121,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.811 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,14 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 5,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte IBM am 25.01.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,60 USD gegenüber 3,35 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.690,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.695,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.04.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 16.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,46 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

Erste Schätzungen: IBM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Morgan Stanley-Analysten: Diese Aktien könnten dem Bärenmarkt trotzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com