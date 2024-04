IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 187,48 USD.

Die IBM-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 187,48 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 186,04 USD. Bei 187,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 105.055 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2024 auf bis zu 199,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 6,24 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,55 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 35,70 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,86 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,50 USD.

IBM veröffentlichte am 24.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,60 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.381,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 16.690,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 22.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,07 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Erste Schätzungen: IBM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt