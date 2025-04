IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich IBM

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 231,94 USD.

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 231,94 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 230,28 USD. Bei 231,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 151.127 IBM-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,30 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 14,81 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 162,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,92 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 29.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 3,59 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,70 USD fest.

