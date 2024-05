IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 167,57 USD.

Die IBM-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 167,57 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 168,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 167,13 USD. Bisher wurden via New York 71.335 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.03.2024 markierte das Papier bei 199,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,86 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 6,63 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,81 USD je IBM-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

IBM ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,75 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 14,46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,25 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von IBM wird am 24.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 16.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2024 9,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

