IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 132,55 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 132,55 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,55 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 131,76 USD. Zuletzt wechselten 104.785 IBM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 153,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,55 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,55 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 14,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 19.04.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14.252,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.197,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent gesteigert.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Erste Schätzungen: IBM legt Quartalsergebnis vor

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

IBM schlägt bei Apptio zu: NYSE-Titel IBM nach erneuter Milliardenübernahme etwas höher