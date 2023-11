IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 147,61 USD zu.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 147,61 USD. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,82 USD. Bei 147,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 109.159 IBM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 153,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 3,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,55 USD ab. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 22,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 25.10.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,81 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14.752,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.107,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,57 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 23.01.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,52 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

