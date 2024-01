IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 160,97 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,6 Prozent auf 160,97 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 161,00 USD. Bei 159,90 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Bisher wurden heute 3.842 IBM-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2023 auf bis zu 166,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,30 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 25,08 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 25.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 14.752,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.107,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. IBM dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,52 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: IBM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Börse New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus