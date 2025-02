IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 251,62 USD zu.

Die IBM-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 251,62 USD. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 253,16 USD. Bei 251,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 116.623 Stück.

Am 06.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,72 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,65 USD ab. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 35,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,92 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 226,67 USD an.

Am 29.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.04.2025 gerechnet.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Ende des Montagshandels

Börse New York: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus

Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht mittags Gewinne