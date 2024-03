IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 178,70 EUR ab.

Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:10 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 178,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 178,30 EUR. Bei 178,75 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 989 IBM-Aktien.

Am 07.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,20 EUR. 1,96 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.05.2023 bei 110,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,63 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

IBM gewährte am 24.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,87 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.381,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 16.690,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 22.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,07 USD fest.

Redaktion finanzen.net

