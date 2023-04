IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von IBM

Aktien in diesem Artikel IBM 119,40 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 130,66 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 130,43 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,80 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.012 Stück gehandelt.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 14,69 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 13,08 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 25.01.2023. Das EPS wurde auf 3,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 3,35 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 16.690,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 16.695,00 USD erwirtschaftet hatte.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 19.04.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 16.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

