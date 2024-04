IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM büßt am Donnerstagnachmittag ein

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 185,37 USD.

Werte in diesem Artikel

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 185,37 USD abwärts. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 185,37 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 186,04 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 68.555 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. 7,45 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 120,55 USD erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,86 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 24.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,87 USD gegenüber 3,60 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent auf 17.381,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 22.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Erste Schätzungen: IBM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt