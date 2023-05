IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel IBM 111,85 EUR

Um 11:56 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 111,95 EUR. Bei 112,15 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 111,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 3.842 Stück.

Bei 145,28 EUR markierte der Titel am 22.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 29,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 110,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 1,56 Prozent Luft nach unten.

Am 19.04.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.252,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.197,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte IBM am 19.07.2023 präsentieren. Am 17.07.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,43 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

