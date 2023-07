IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 133,42 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 133,42 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 134,06 USD zu. Bei 133,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 122.548 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 153,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2022). Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 12,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,55 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 13,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 19.04.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent auf 14.252,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.197,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte IBM am 19.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte IBM die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Erste Schätzungen: IBM legt Quartalsergebnis vor

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

IBM schlägt bei Apptio zu: NYSE-Titel IBM nach erneuter Milliardenübernahme etwas höher