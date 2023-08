IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von IBM. Der IBM-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 143,04 USD.

Die Aktie verlor um 11:18 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 143,04 USD. Den London-Handel startete das Papier bei 143,04 USD. Bisher wurden via London 200.864 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,95 USD. Dieser Kurs wurde am 17.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,95 USD am 17.12.2022. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 20,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 19.07.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15.475,00 USD, gegenüber 15.535,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in IBM bedeutet

Trendthema künstliche Intelligenz: Laufen KI-Fonds aktiv verwalteten ETFs bald den Rang ab?