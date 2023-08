IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 142,62 USD ab.

Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 142,62 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 142,26 USD. Mit einem Wert von 143,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 84.619 IBM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 153,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 115,55 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 2,31 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 15.475,00 USD, gegenüber 15.535,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 16.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

